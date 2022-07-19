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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Около 1690 г.р.
Около 1713 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Geiger Michael

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Geiger) Elisabeth

Отец ребёнка: Geiger Michael

Бракосочетание
Около 1714

Муж: Geiger Michael

Смерть
Неизвестно

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