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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Geiger Michael
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: (Geiger) Elisabeth
Отец ребёнка: Geiger Michael
Бракосочетание
Около 1714
Муж: Geiger Michael
Смерть
Неизвестно