Просвирнин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Просвирнин Василий Поликарпович

Мать: Просвирнина Рима Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2017

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