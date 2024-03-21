Hyppönen Tuomas
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальвияйнен (Hyppönen) Мария
Мать ребёнка: Hyppönen Anna
Бракосочетание
20.04.1853
Жена: Hyppönen Anna
Рождение ребёнка
11.01.1871
Сын: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)
Мать ребёнка: Hyppönen Anna
Смерть
Неизвестно