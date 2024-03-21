Hyppönen Tuomas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hyppönen Tuomas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальвияйнен (Hyppönen) Мария

Мать ребёнка: Hyppönen Anna

Бракосочетание
20.04.1853

Жена: Hyppönen Anna

Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)

Мать ребёнка: Hyppönen Anna

Смерть
Неизвестно

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