Еремеев Василий Утич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти50
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремеев Утий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
50
Рождение ребёнка
06.04.1958
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Еремеева Антонида Анисимовна
Рождение ребёнка
14.05.1969