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Еремеев Василий Утич

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

50

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремеев Утий

Мать: не указана

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Антонида Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Антонида Анисимовна

Смерть
50
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Антонида Анисимовна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Еремеев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Еремеева Антонида Анисимовна

Рождение ребёнка
14.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Антонида Анисимовна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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