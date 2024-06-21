Еремеева Антонида Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Антонида Анисимовна

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисим

Мать: не указана

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Василий Утич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Василий Утич

Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Василий Утич

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Еремеев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Еремеев Василий Утич

Рождение ребёнка
14.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Василий Утич

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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