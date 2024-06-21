Еремеева Антонида Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремеев Василий Утич
Рождение ребёнка
06.04.1958
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Еремеев Василий Утич
Рождение ребёнка
14.05.1969
Смерть
Неизвестно