Вайнер Израиль Мейнерович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вайнер Израиль Мейнерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вайнер Мейнер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнер Яков Израильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайнер Игорь Израильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фотикова,?,? (Вайнер) Мария Израильевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.1931

Дочь: Сарайкина (Вайнер) Галина Израильевна

Мать ребёнка: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна

Россия Москва
Смерть
Неизвестно

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