Вайнер Израиль Мейнерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вайнер Мейнер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотикова,?,? (Вайнер) Мария Израильевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1931
Дочь: Сарайкина (Вайнер) Галина Израильевна
Мать ребёнка: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна
Россия Москва
Смерть
Неизвестно