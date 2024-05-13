Сарайкина (Вайнер) Галина Израильевна
Место рожденияРоссия Москва
Дата рождения23.03.1931
Дата смерти20.07.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931
Россия Москва
Рождение ребёнка
05.04.1951
Дочь: Ефремова (Сарайкина) Елена
Отец ребёнка: Сарайкин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1961
Дочь: Алешинская Ольга
Отец ребёнка: Сарайкин Андрей Николаевич
Россия Москва
Смерть
20.07.1968
Причина смерти: Рак