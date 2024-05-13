Сарайкина (Вайнер) Галина Израильевна 23.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сарайкина (Вайнер) Галина Израильевна

Место рождения

Россия Москва

Дата рождения

23.03.1931

Дата смерти

20.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931

Отец: Вайнер Израиль Мейнерович

Мать: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна

Россия Москва
Рождение ребёнка
05.04.1951

Дочь: Ефремова (Сарайкина) Елена

Отец ребёнка: Сарайкин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1961

Дочь: Алешинская Ольга

Отец ребёнка: Сарайкин Андрей Николаевич

Россия Москва
Смерть
20.07.1968
Причина смерти: Рак

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