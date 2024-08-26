Полунина (Ведышева) Васса Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1873 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/84
Восприемник
05.08.1886 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/81
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/052855d3-5653-4673-a3ce-06397da719e9/206
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.
Сын: Полунин Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/133
Рождение ребёнка
13.01.1896 ст.
Дочь: Ковылкова (Полунина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/76
Восприемник
02.05.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/131
Восприемник
13.02.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/135
Восприемник
28.06.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/147
Восприемник
19.09.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/153
Рождение ребёнка
09.02.1902 ст.
Дочь: (Полунина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/29
Рождение ребёнка
10.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/83
Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.
Сын: Полунин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/76
Рождение ребёнка
19.01.1911 ст.
Дочь: (Полунина) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Полунин Григорий Феофанович
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/48
Смерть
Неизвестно