Соколовская (Колтунцова) Мария
Место рожденияКрасноармейская
Дата рождения15.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Валерий
Отец ребёнка: Соколовский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколовский Андрей
Рождение ребёнка
07.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколовский Андрей