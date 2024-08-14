Соколовская (Колтунцова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Колтунцова) Мария

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Место рождения

Красноармейская

Дата рождения

15.08.1981

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1981

Отец: Колтунцов Александр Владимирович

Мать: Колтунцова (Магда) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Валерий

Отец ребёнка: Соколовский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Андрей

Рождение ребёнка
07.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Андрей

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