Колтунцов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунцов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1954

Дата смерти

09.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунцова (Магда) Ольга

Рождение ребёнка
15.08.1981

Дочь: Соколовская (Колтунцова) Мария

Мать ребёнка: Колтунцова (Магда) Ольга

Рождение ребёнка
30.06.1986

Сын: Колтунцов Дмитрий

Мать ребёнка: Колтунцова (Магда) Ольга

Смерть
09.08.1993
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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