Колтунцов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1954
Дата смерти09.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колтунцова (Магда) Ольга
Рождение ребёнка
15.08.1981
Дочь: Соколовская (Колтунцова) Мария
Мать ребёнка: Колтунцова (Магда) Ольга
Рождение ребёнка
30.06.1986
Сын: Колтунцов Дмитрий
Мать ребёнка: Колтунцова (Магда) Ольга
Смерть
09.08.1993
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно