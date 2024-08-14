Соколовский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовский Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская (Колтунцова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Валерий

Мать ребёнка: Соколовская (Колтунцова) Мария

Рождение ребёнка
07.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколовская (Колтунцова) Мария

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