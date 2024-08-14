Соколовский Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Валерий
Мать ребёнка: Соколовская (Колтунцова) Мария
Рождение ребёнка
07.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколовская (Колтунцова) Мария