Моргачёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Моргачёва Клавдия

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область

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