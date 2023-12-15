Моргачёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Моргачёва Клавдия
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область