Моргачёва Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачёва Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Ряжских Матрёна

Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий

Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргачёв Иван

Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий

Смерть
Неизвестно
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