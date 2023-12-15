Моргачёва Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Ряжских Матрёна
Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий
Рождение ребёнка
14.02.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргачёв Иван
Отец ребёнка: Моргачёв Леонтий
Смерть
Неизвестно