Козлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1892

Дата смерти

29.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1925

Дочь: Козлова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.07.1928

Сын: Козлов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.1934

Сын: Козлов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна

Смерть
29.01.1967

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