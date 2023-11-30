Козлов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1892
Дата смерти29.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1925
Дочь: Козлова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.07.1928
Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1934
Сын: Козлов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Козлова (Кузнецкая) Любовь Михайловна
Смерть
29.01.1967