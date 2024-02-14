Галеева Гелсем Файзерахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1905
Дата смерти20.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галеев Махмуд
Рождение ребёнка
02.10.1940
Сын: Галеев Булат
Отец ребёнка: Галеев Махмуд
Рождение ребёнка
14.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галеев Махмуд
Смерть
20.10.1970