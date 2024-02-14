Галеев Махмуд
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1903
Дата смерти07.04.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903
Отец: Галеев Салихжан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1940
Сын: Галеев Булат
Мать ребёнка: Галеева Гелсем Файзерахмановна
Рождение ребёнка
14.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галеева Гелсем Файзерахмановна
Смерть
07.04.1993