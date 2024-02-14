Галеев Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалеев Махмуд

Галеев Махмуд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1903

Дата смерти

07.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903

Отец: Галеев Салихжан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева Гелсем Файзерахмановна

Рождение ребёнка
02.10.1940

Сын: Галеев Булат

Мать ребёнка: Галеева Гелсем Файзерахмановна

Рождение ребёнка
14.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева Гелсем Файзерахмановна

Смерть
07.04.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.