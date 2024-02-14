(Салахетдинова) Рукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Салахетдинова) Рукия

(Салахетдинова) Рукия

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.09.1919

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919

Отец: Салахетдин

Мать: Зулхия Салахетдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Рождение ребёнка
06.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тажеров Фазулла

Смерть
1998

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