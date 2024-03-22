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Решетников Василий Афанасьевич

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Место рождения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.02.1847

Дата смерти

21.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Решетникова Неизвестно

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Решетников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Екатерина

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.09.1918
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Расстрелян солдатами Красной армии
Похороны
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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