Решетников Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1847
Дата смерти21.09.1918
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Решетникова Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Решетников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетникова Екатерина
Смерть
21.09.1918
Причина смерти: Расстрелян солдатами Красной армии
Похороны
Неизвестно