Решетникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1847

Дата смерти

01.04.1920

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1847

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Решетников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Решетников Василий Афанасьевич

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Василий Афанасьевич

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.04.1920
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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