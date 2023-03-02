Решетникова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1847
Дата смерти01.04.1920
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1847
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Решетников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Решетников Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно