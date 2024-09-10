Канакина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти01.01.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лукошкина Феоктиста Никифоровна
Отец ребёнка: Канакин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Канакина Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Канакин Никифор Иванович
Смерть
01.01.1903 ст.
от родов