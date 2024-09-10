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Канакина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.01.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канакин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лукошкина Феоктиста Никифоровна

Отец ребёнка: Канакин Никифор Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Канакина Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Канакин Никифор Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.01.1903 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
от родов

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