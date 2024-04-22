Балашов Alexander Dmitriyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Alexander Dmitriyevich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.07.1770

Дата смерти

08.05.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1800

Сын: Balashov Dmitry

Мать ребёнка: Balasowa Natalia Antilatrovna

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.06.1804

Дочь: Волконская Анна Александровна

Мать ребёнка: Balasowa Natalia Antilatrovna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-губернатор, Генерал от инфантерии, член Государственного совета
Смерть
08.05.1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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