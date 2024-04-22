Балашов Alexander Dmitriyevich
Место рождения
Дата рождения13.07.1770
Дата смерти08.05.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1770
Рождение ребёнка
1800
Сын: Balashov Dmitry
Мать ребёнка: Balasowa Natalia Antilatrovna
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.06.1804
Дочь: Волконская Анна Александровна
Мать ребёнка: Balasowa Natalia Antilatrovna
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-губернатор, Генерал от инфантерии, член Государственного совета
Смерть
08.05.1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург