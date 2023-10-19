Balasowa (Konovnitsine) Natalia Antilatrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти21.03.1807
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
1800
Сын: Balashov Dmitry
Отец ребёнка: Балашов Alexander Dmitriyevich
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.06.1804
Дочь: Волконская Анна Александровна
Отец ребёнка: Балашов Alexander Dmitriyevich
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Пётр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1807