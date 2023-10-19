Balasowa (Konovnitsine) Natalia Antilatrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balasowa (Konovnitsine) Natalia Antilatrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

21.03.1807

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Konovnitsine Antipatr Petrovich

Мать: Оболенская Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Balashov Dmitry

Отец ребёнка: Балашов Alexander Dmitriyevich

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.06.1804

Дочь: Волконская Анна Александровна

Отец ребёнка: Балашов Alexander Dmitriyevich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Пётр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1807
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