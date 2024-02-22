Рябов Матвей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Рябов Егор Феодулович
Мать: Тисполаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1913
Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна
Васьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1920
Сын: Рябов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно