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Рябов Матвей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Рябов Егор Феодулович

Мать: Тисполаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Рябов Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Васьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1920

Сын: Рябов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Ильева Рябова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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