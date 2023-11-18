Боргезе Луиджи Маркантонио Франческо Родольфо Сципионе
Место рожденияМиглиарино, Италия
Дата рождения11.09.1871
Дата смерти18.11.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1871
Князь Borghese
Образование
1889
Изучает физико-математические науки в университете.
Военная служба
1892
Заканчивает военную академию и выходит оттуда в чине младшего лейтенанта.
Образование
1893
Учится в школе политических наук.
Бракосочетание
23.05.1895
Женитьба на Анне Марии Феррари укрепила положение семьи. Анна в качестве приданного принесла большие земли и дворец на острове озера Гарда в Северной Италии. На этих землях ряд успешных инициатив прин... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Боргезе Санта
Мать ребёнка: Боргезе (Де Феррари) Анна Мария
Путешествие
1900
Совершает путешествие в Азию. От Персидского залива из Бейрута добирается к Тихому океану до Басры. Рассказал об этом в своей книге «In Asia: Siri, Eufrate, Babilonia», изданной в 1903 году и снискавш... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1901
Дочь: Боргезе Ливия
Мать ребёнка: Боргезе (Де Феррари) Анна Мария
Работа или профессия
1902
Пересекает Китай, который князь изъездил вдоль и поперек и которому была посвящена следующая его книга. В это время терпит неудачу в строительном бизнесе его отец Паоло. В оплату долгов идут и дома се... Показать все
Работа или профессия
1904
Избирается от Радикальной партии в парламент Италии, но в 1909 году пройти в парламент не удаётся.
Работа или профессия
1907
Участвует в историческом ралли Пекин-Париж. В Китае и России после значительных дипломатических усилий препятствия удалось преодолеть. Но на пути стали иные препятствия - дороги. Погода также не благо... Показать все
Военная служба
1914
Активно участвовал в Первой Мировой Войне.
Военная служба
1916
Воинское звание: майор. Чуть позже - подполковник. За доблесть неоднократно награждался орденами и медалями.
Смерть
18.11.1927