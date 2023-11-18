Боргезе (Де Феррари) Анна Мария
Место рождения
Дата рождения23.03.1874
Дата смерти24.11.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в замке Монталлегро, графиня.
Бракосочетание
23.05.1895
Женитьба на Анне Марии Феррари укрепила положение семьи. Анна в качестве приданного принесла большие земли и дворец на острове озера Гарда в Северной Италии. На этих землях ряд успешных инициатив прин... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Боргезе Санта
Отец ребёнка: Боргезе Луиджи Маркантонио Франческо Родольфо Сципионе
Работа или профессия
С 1898
Её постоянным увлечением была фотография. Приобретя только что вышедший в продажу фотоаппарат Bulls-Eye Special N2 фирмы Кодак, Анна Мария Боргезе без устали фотографировала людей и пейзажи, которые к... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1901
Дочь: Боргезе Ливия
Отец ребёнка: Боргезе Луиджи Маркантонио Франческо Родольфо Сципионе
Путешествие
1907
Анна Мария де Феррари Боргезе была заядлой путешественницей, сопровождала своего мужа почти во всех его вояжах и много путешествовала одна. Так, она решилась вернуться в Европу из Пекина на поезде, пр... Показать все
Работа или профессия
1915
Анна Мария была полной противоположностью своей матери – женщиной умной, образованной, большой души и высоких моральных качеств, работала сестрой милосердия Красного Креста, активно помогала в устране... Показать все
Работа или профессия
?.10.1917
Анна Мария де Феррари Боргезе приютила в своем доме 18 русских девушек и юношей из охваченной революцией России, способствовала тому, чтобы молодые люди остались на какое-то время в Италии на обучении... Показать все
Смерть
24.11.1924
До сих пор остается неразгаданной тайной неожиданная и преждевременная смерть княгини Анны Марии Боргезе. 24 ноября 1924 года в возрасте всего 50 лет княгиня занимается посевом семян в своем саду на о... Показать все