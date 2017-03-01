Карева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1961

Дата смерти

?.03.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев ?

Отец ребёнка: Карев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Карев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев ?

Смерть
?.03.2017
г. Москва
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