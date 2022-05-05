Римский-Корсаков Александр Александрович
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Дата рождения17.02.1925
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринович Мария
Рождение ребёнка
26.03.1945
Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Маринович Мария
Рождение ребёнка
23.04.1949
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Риперт) Кристина
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Римская-Корсакова Лидия
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Риперт) Кристина
Смерть
2008