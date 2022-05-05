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Римский-Корсаков Александр Александрович

Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика

Дата рождения

17.02.1925

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925

Отец: Римский-Корсаков Александр Александрович

Мать: Осберг Наталья Юльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мари-Клер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова (Риперт) Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринович Мария

Рождение ребёнка
26.03.1945

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Маринович Мария

Рождение ребёнка
23.04.1949

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Риперт) Кристина

Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Римская-Корсакова Лидия

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Риперт) Кристина

Смерть
2008

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