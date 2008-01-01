Римская-Корсакова (Риперт) Кристина
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Дата рождения05.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1949
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Римская-Корсакова Лидия
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно