Римская-Корсакова (Риперт) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Риперт) Кристина

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1949

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Александрович

Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Римская-Корсакова Лидия

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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