Фельдман Юда Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФельдман Юда Исаакович

Фельдман Юда Исаакович

avatar

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

23.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место рождения Крымская АССР, Симферопольский р-н, г. Симферополь. Участник ВОВ - инженер-майор, призван 04.09.1941, Красно-Пресненский РВК, Московская обл., г. Москва, Красно-Пресненский р-н, Медаль:... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Галина

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close