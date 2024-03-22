Фельдман Юда Исаакович
Место рождения
Дата рождения23.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1921
Место рождения Крымская АССР, Симферопольский р-н, г. Симферополь. Участник ВОВ - инженер-майор, призван 04.09.1941, Красно-Пресненский РВК, Московская обл., г. Москва, Красно-Пресненский р-н, Медаль:... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Галина
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно