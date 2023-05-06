Морозова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Морозов Николай