Морозов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Николай

Мать: Морозова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова ? Викторовна

Мать ребёнка: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Максим Викторович

Мать ребёнка: Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михальченко Татьяна Владимировна

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