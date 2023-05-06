Морозов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Николай
Мать: Морозова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова ? Викторовна
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Максим Викторович
Мать ребёнка: Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михальченко Татьяна Владимировна