Бабина (Карлова) Зоя (Зинаида) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Карлова) Зоя (Зинаида) Ивановна

Место рождения

деревня Кошелево, Новоперуновского района, Алтайского края

Дата рождения

09.05.1938

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938

Отец: Карлов Иван Дмитриевич

Мать: Камынина Анфиза Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Дмитрий

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Бабин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бабин Дмитрий

Смерть
2005
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
похоронена на кладбище города Майкоп (Адыгея), участок 66

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