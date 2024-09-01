Бабина (Карлова) Зоя (Зинаида) Ивановна
Место рождениядеревня Кошелево, Новоперуновского района, Алтайского края
Дата рождения09.05.1938
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938
Отец: Карлов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Дмитрий
Рождение ребёнка
25.09.1964
Отец ребёнка: Бабин Дмитрий
Смерть
2005
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
похоронена на кладбище города Майкоп (Адыгея), участок 66