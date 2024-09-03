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Карлов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Карлов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1931

Дочь: Демиденко (Карлова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна

Кошелево, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1935

Дочь: Камынина (Карлова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна

Кошелево, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.05.1938

Дочь: Бабина (Карлова) Зоя (Зинаида) Ивановна

Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Карлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна

Кошелево, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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