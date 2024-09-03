Карлов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Отец: Карлов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1931
Дочь: Демиденко (Карлова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна
Рождение ребёнка
30.09.1935
Дочь: Камынина (Карлова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Бабина (Карлова) Зоя (Зинаида) Ивановна
Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Карлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Камынина Анфиза Тарасовна
Смерть
1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область