Софронов Иван Леонтиев 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Софронов Иван Леонтиев

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 1837, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 04.08.1914, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Софронов Леонтей Борисов1791 г.р.
Мать
Софронова Олимпиада Кириллова1810 г.р.
Супруги
Софронова Ирина Игнатиева1837 г.р.
Дети
Смоленцова (Софронова) Феоктиста ИвановаОколо 1860 г.р.
Софронов Сергей Иванов03.07.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Софронов Леонтей Борисов

Мать: Софронова Олимпиада Кириллова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова Ирина Игнатиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Смоленцова (Софронова) Феоктиста Иванова

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №161, стр. 91

Рождение ребёнка
03.07.1866

Сын: Софронов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №159, стр. 122 Восприемник: Казанской губернии Космодаманского уезда мещанин Михаил Никифоров Лемасов

Рождение ребёнка
01.01.1868

Сын: Софронов Иоанн (Иван) Иванов

Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №159, стр. 301

Рождение ребёнка
03.04.1878

Дочь: (Софронова) Алекандра Иванова

Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №160, стр. 310 Восприемник: починка Большаго ключа солдатской вдовы Елены Леонтіевой Костыликовой дочь. дѣвица Агаѳія.

Смерть
04.08.1914
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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