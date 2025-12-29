Софронов Иван Леонтиев
мужской, родился 1837, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 04.08.1914, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецСофронов Леонтей Борисов1791 г.р.
МатьСофронова Олимпиада Кириллова1810 г.р.
Супруги
Софронова Ирина Игнатиева1837 г.р.
Дети
Смоленцова (Софронова) Феоктиста ИвановаОколо 1860 г.р.
Софронов Сергей Иванов03.07.1866 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Смоленцова (Софронова) Феоктиста Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1866
Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева
Рождение ребёнка
01.01.1868
Сын: Софронов Иоанн (Иван) Иванов
Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева
Рождение ребёнка
03.04.1878
Дочь: (Софронова) Алекандра Иванова
Мать ребёнка: Софронова Ирина Игнатиева
Смерть
04.08.1914