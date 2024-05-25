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Забирова Хадича Шакировна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забиров Ахмадулла Усманович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Забиров Хабибулла Ахмадулович

Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хамитова (Забирова) Гульминур Ахмадуллаевна

Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Забиров Самий Ахмедович

Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1928

Сын: Забиров Габидулла Ахмадулеевич

Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1969
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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