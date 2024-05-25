Забирова Хадича Шакировна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Забиров Хабибулла Ахмадулович
Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хамитова (Забирова) Гульминур Ахмадуллаевна
Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович
Рождение ребёнка
11.09.1928
Сын: Забиров Габидулла Ахмадулеевич
Отец ребёнка: Забиров Ахмадулла Усманович
Смерть
1969