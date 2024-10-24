Толоцкая Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Толоцкий Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Толоцкий Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Толоцкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно