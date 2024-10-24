Толоцкая Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкая Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Толоцкий Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Толоцкий Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Толоцкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Толоцкий Лев Николаевич

Отец ребёнка: Толоцкий Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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