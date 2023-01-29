Мысина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880

Муж: Мысин Егор

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Алфёрова (Мысина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Мысин Егор

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мысин Тихон Егорович

Отец ребёнка: Мысин Егор

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мысин Яков Егорович

Отец ребёнка: Мысин Егор

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Черникова (Мысина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Мысин Егор

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Страхова (Мысина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Мысин Егор

Смерть
Неизвестно

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