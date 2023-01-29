Мысина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Муж: Мысин Егор
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Алфёрова (Мысина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Мысин Егор
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мысин Тихон Егорович
Отец ребёнка: Мысин Егор
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мысин Яков Егорович
Отец ребёнка: Мысин Егор
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Черникова (Мысина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Мысин Егор
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Страхова (Мысина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Мысин Егор
Смерть
Неизвестно