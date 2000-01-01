Мысин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысин Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Алфёрова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Мысина Пелагея

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мысин Тихон Егорович

Мать ребёнка: Мысина Пелагея

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мысин Яков Егорович

Мать ребёнка: Мысина Пелагея

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Черникова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Мысина Пелагея

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Страхова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Мысина Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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