Мысин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Алфёрова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Мысина Пелагея
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мысин Тихон Егорович
Мать ребёнка: Мысина Пелагея
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мысин Яков Егорович
Мать ребёнка: Мысина Пелагея
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Черникова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Мысина Пелагея
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Страхова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Мысина Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мысина Пелагея
Смерть
Неизвестно