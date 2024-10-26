Сакова (Каминова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
25.01.1891
Николо-Ухтома, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894
Сын: Саков Александр Федорович
Отец ребёнка: Саков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Саков Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно