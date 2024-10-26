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Сакова (Каминова) Мария Павловна

Место рождения

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Каминов Павел Кузьмич

Мать: Каминова (Ёгина) Елена Абрамовна

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1891

Муж: Саков Федор Васильевич

Николо-Ухтома, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Саков Александр Федорович

Отец ребёнка: Саков Федор Васильевич

Оносово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Саков Василий Федорович

Отец ребёнка: Саков Федор Васильевич

Оносово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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