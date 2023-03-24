Тигунов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тигунов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тигунов Василий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Брюзгина (Тигунова) Анна Никитишна

Мать ребёнка: не указана

Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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