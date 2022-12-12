село Тигрицкое, село Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Тигрицкое

Минусинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
918Тигритская, д. каз.при рч. Лугавке.404877440300
Показать скан

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Тигрицкая волость
2298Тигрицкое, с., на р. Лугавке; церк. Митрофановская; ц.-пр. шк.; общ. потреб. и лавка; каз. вин. л. № 136; хлеб.-з. маг.225650646

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Минусинский район
166436Тигрицкоесело53°36'92°26'N-46-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Минусинский муниципальный район, Сельское поселение Тигрицкий сельсовет
4633425101с Тигрицкое#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close