Авруцкий Аврум Дувид Фаликович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Авруцкий Фалик Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (дев.Авруцкая) Гитля Аврумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Авруцкий Азриель Аврумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (дев.Авруцкая) Бейла Аврумовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно