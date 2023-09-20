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Авруцкий Аврум Дувид Фаликович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Авруцкий Фалик Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (дев.Авруцкая) Гитля Аврумовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Авруцкий Азриель Аврумович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (дев.Авруцкая) Бейла Аврумовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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