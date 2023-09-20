Авруцкий Фалик Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Авруцкий Лейба Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сура Ривка Фаликовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хая Фаликовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Авруцкий Аврум Дувид Фаликович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858