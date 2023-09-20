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Авруцкий Фалик Лейбович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Авруцкий Лейба Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сура Ривка Фаликовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хая Фаликовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Авруцкий Аврум Дувид Фаликович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Авруцкий Борух Фаликович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1858
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