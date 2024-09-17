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(Баранова) Ирина Викторовна

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Вычислено 1839 г.р.

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Баранов Виктор Михайлович

Мать: Баранова Елизавета Петровна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Василий Федорович

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Смерть
Неизвестно

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