(Баранова) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1884
Муж: Василий Федорович
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Смерть
Неизвестно