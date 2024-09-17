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Василий Федорович

Место рождения

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1884

Жена: (Баранова) Ирина Викторовна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Смерть
Неизвестно

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