Сергей Лейконен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Лейконен Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1966

Дата смерти

05.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1990

Жена: Галина Лейконен Викторовна

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1992

Дочь: Заславская Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Галина Лейконен Викторовна

Смерть
05.11.2011
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
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