Сергей Лейконен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1966
Дата смерти05.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.09.1990
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1992
Дочь: Заславская Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Галина Лейконен Викторовна
Смерть
05.11.2011
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия