Пермякова Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермякова Василиса Тимофеевна

Пермякова Василиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пермяков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Пермяков Никифор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аграфена Никифоровна

Отец ребёнка: Пермяков Никифор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Никифор Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close