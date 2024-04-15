Пермякова Василиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пермяков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Пермяков Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аграфена Никифоровна
Отец ребёнка: Пермяков Никифор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно