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Пермяков Никифор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пермяков Афанасий Иванович

Мать: Пермякова Маланья Александровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пермяков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Пермякова Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: Пермякова Василиса Тимофеевна

Место жительства
01.07.1858
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Василиса Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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