Пермяков Никифор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пермяков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Пермякова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: Пермякова Василиса Тимофеевна
Место жительства
01.07.1858
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно