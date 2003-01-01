Хамзина (Хамзина) Хамида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзина (Хамзина) Хамида

Место рождения

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово

Дата рождения

31.05.1932

Дата смерти

?.01.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932

Отец: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Мать: (Хайритдинова) Зайра

Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

Рождение ребёнка
10.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

Рождение ребёнка
20.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

Рождение ребёнка
08.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

Смерть
?.01.2003

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