Хамзина (Хамзина) Хамида
Место рожденияУральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Дата рождения31.05.1932
Дата смерти?.01.2003
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932
Рождение ребёнка
21.02.1958
Рождение ребёнка
10.11.1960
Рождение ребёнка
20.03.1963
Рождение ребёнка
08.06.1967
Смерть
?.01.2003