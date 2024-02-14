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(Хайритдинова) Зайра

Место рождения

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамзина) Сания

Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Рождение ребёнка
31.05.1932

Дочь: Хамзина (Хамзина) Хамида

Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Смерть
Неизвестно

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