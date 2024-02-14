(Хайритдинова) Зайра
Место рожденияУральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамзина) Сания
Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант
Рождение ребёнка
31.05.1932
Дочь: Хамзина (Хамзина) Хамида
Отец ребёнка: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант
Смерть
Неизвестно